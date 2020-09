Kouamè: “Sirigu è stato davvero bravo, dobbiamo portare a casa la vittoria”

L’attaccante ivoriano Christian Kouamé ha parlato brevemente ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo di Fiorentina-Torino:

L’ultima occasione? È stato bravo Sirigu però anche io l’ho schiacciata troppo. In ogni caso ha fatto una grande parata. Dobbiamo essere più bravi a chiudere il loro gioco, soprattutto quando ha palla Rincon. Siamo in partita, dobbiamo rientrare bene nel secondo tempo per portare a casa la vittoria.