Kouame-Cutrone il vero ballottaggio verso lo Spezia, a destra favorito Lirola

Secondo Radio Bruno la formazione gigliata in vista dello Spezia è quasi fatta, anche se manca ancora la rifinitura di domattina in quel di Cesena. Di sicuro c’è il rientro tra i titolari del capitano, German Pezzella, che farà il suo debutto in questo campionato, ed il ritorno di Franck Ribery, che ha smaltito il problema alla caviglia accusato contro l’Inter. Anche Gaetano Castrovilli è ok e sarà della partita, così come molto probabilmente Pol Lirola, che si riprende la fascia destra. Callejon dovrebbe, invece, subentrare a gara in corso. Dunque il vero ballottaggio riguarda la punta: i due che si giocheranno il posto sono Christian Kouame e Patrick Cutrone, che dal suo rientro post-Under 21 è stato più volte tra i titolari.