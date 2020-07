Kouamè/2: “I consigli di Ribery sono preziosi. Quando ho scambiato la maglia con CR7…”

L’attaccante della Fiorentina Kouamè prosegue la sua intervista a CM.com:

Come ha vissuto il periodo del lockdown?

“Sempre in casa, con la famiglia. Quei mesi mi hanno aiutato a riprendermi dall’infortunio, perché senza lo slittamento del campionato sarei tornato direttamente la prossima stagione. Ora invece ci sono ancora alcune partite nelle quali possono giocare”.

Durante la quarantena si sentiva con i compagni?

“Abbiamo la chat Whatsapp che usiamo spesso. I due che fanno più battute in quel gruppo sono Venuti e Ceccherini. Io se non mi chiamano in causa difficilmente intervengo, ma quante risate che mi faccio!”.

Che effetto fa dividere lo spogliatoio con un campione come Franck Ribery?

“A Genova ho avuto Pandev, sono giocatori straordinari che hanno giocato ad alti livelli e vinto la Champions. Goran mi aiutava e mi dava consigli, lo stesso sta facendo Franck a Firenze. Contro il Cagliari mi ha detto che dovevo tagliare e attaccare il primo palo, e aveva ragione”.

Chi è il difensore più forte che ha affrontato in carriera?

“Ne dico tre: Koulibaly, de Vrij e Skriniar”.

E’ un collezionista di maglie?

“Sì, ne avrò più di 50 tra le quali c’è anche quella di Cristiano Ronaldo. Ero intimorito a chiedergliela, l’ho fatto durante Genoa-Juve di quest’anno. Già gliel’avevo detto in campo, poi a fine partita ho aspettavo che finisse un’intervista per scambiarcele. Quasi mi vergognavo a dargli la mia, chissà se l’ha conservata…”.

Hobby fuori dal campo?

“Guardo molte serie tv e gioco a Call Of Duty. Ma ancora non faccio i tornei con gli altri, ho iniziato da poco e mi devo prima allenare bene”.

E’ pronta l’esultanza per il primo gol in viola?

“Ancora no, devo studiarla. Una volta scivolavo sulle ginocchia, ora è meglio evitarlo visto l’infortunio che ho avuto”.