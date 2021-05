Kokorin, parla l’agente: “Ha avuto un grave infortunio, la Fiorentina ci punta”

L'agente dell'attaccante russo ha spiegato le cause della lunga inattività di Kokorin, quasi mai sceso in campo con la Fiorentina

Timofey Berdishev, agente di Aleksandr Kokorin, ha parlato del suo assistito a Match TV, emittente russa. In particolare soffermandosi sulla natura e l'entità del secondo infortunio accusato in viola. Quello patito al suo rientro in campo con la Roma e che lo ha tenuto fuori sino all'ultima giornata, a Crotone.