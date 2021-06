Kokorin, la benedizione di Okaka: “Il suo talento è noto, serve pazienza”

Okaka chiede di aspettare Kokorin: "Ha bisogno di tempo"

Nonostante i primi mesi di Kokorin alla Fiorentina siano stati tutti da dimenticare, il centravanti russo riceve la benedizione di Stefano Okaka, centravanti dell'Udinese intervistato da Tele-sport.ru, dove ha rilasciato dichiarazioni positive sul giocatore russo della Fiorentina: "Kokorin è un talento che tutti in Italia conoscono bene. Non bisogna dimenticare una cosa, se perdi 5-6 mesi per qualche motivo, puoi perdere le tue abilità. Spesso ci vuole pazienza e duro lavoro per tornare al livello precedente. Il talento da solo non basta. Chi scelgo come partner tra Miranchuk, Kokorin e Shomurodov? E’ una domanda difficile. Probabilmente, dopotutto, Kokorin, che conosco meglio degli altri. Scelgo Kokorin!"