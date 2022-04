Juve-Fiorentina, la vecchia regola aumenta le chance dei viola: il punto

A parte l'1-0 (che porterebbe ai supplementari), qualunque altra vittoria - anche con un gol di scarto - regalerebbe alla Fiorentina la finale

Juventus-Fiorentina di mercoledì sera sarà l'ultima partita in cui sarà ancora in vigore la regola che dà un peso maggiore ai gol in trasferta. La norma è stata accantonata dalla Uefa in questa stagione e lo stesso accadrà anche in Coppa Italia a partire dalla prossima edizione. E alla luce dello 0-1 maturato al Franchi nel match di andata, chi potrebbe trarre beneficio da questa situazione è la Fiorentina. Il motivo è presto detto: premesso che per i viola sarà necessario ottenere una vittoria allo Stadium, per evitare l'eliminazione, la buona notizia è che "basterà" una qualunque vittoria per qualificarsi (a parte ovviamente lo 0-1 che porterebbe ai supplementari).