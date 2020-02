Juve-Fiorentina, Cesari: “Secondo rigore? Pasqua non ha visto nulla, era coperto. E il fallo non c’era”

Ospite di Tiki Taka, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l’arbitraggio di Pasqua in Juventus-Fiorentina dopo le varie polemiche:

Sul secondo calcio di rigore concesso da Pasqua: Bentancur entra in area, si scontra con Ceccherini e cade. L’arbitro è in quella posizione perpendicolare, indica subito il punto del calcio di rigore con Ceccherini che si dispera. Io vi invito a rivedere la posizione arbitrale: per essere credibili, bisogna vedere molto bene, io credo che Pasqua non abbia visto assolutamente nulla perché ha davanti il corpo di Pezzella, il braccio di sinistra incriminato di Ceccherini è nascosto da Bentancur. Per confermare la sua decisione il VAR lo ha richiamato al monitor, prende tempo e conferma la sua decisione. Il fallo a mio modo di vedere però non c’era, il movimento di Ceccherini è un momento naturale e dinamico, non va ad ostruire l’avversario.