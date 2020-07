Juric su Amrabat: “Va oltre ogni limite, è impressionante”

Juric corre verso il rinnovo con l’Hellas e intanto si appresta ad affrontare l’Inter al Bentegodi. In presentazione alla gara con i milanesi non è mancata una battuta su Amrabat, prossimo a vestire la maglia viola:

Non cerco scuse per la sfida contro l’Inter, cercheremo di fare la nostra gara con la mentalità di sempre. Voglio un Verona sempre motivato, non ammetto altro atteggiamenti: daremo sempre il massimo, questo lo posso garantire. Dovremo giocare con lo spirito-Hellas. Poi ci possono essere problemi, infortuni, squalifiche, ma sul resto non ammetto cali di tensione. Amrabat va sempre oltre il limite della sofferenza fisica e ha fatto diverse partite consecutive a ritmi impressionanti