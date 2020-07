Juric spiega: “Felice a Verona. Salvezza? Non è emozionante solo lottare per vincere”

Ivan Juric ha rinnovato il contratto col Verona, di fatto rifiutando la proposta della Fiorentina. Dopo il pareggio contro il Torino, il tecnico croato ha spiegato così la sua scelta:

Sono stato felice quest’anno, solo questo. Sono stato bene, mi sembrava giusto continuare. È un ambiente di lavoro buono, voglio bene ai magazzinieri. Dal punto di vista tecnico resteremo una squadra che lotterà per la salvezza. Le mie perplessità riguardavano il budget sul mercato, ma le emozioni riguardano anche la lotta salvezza, non solo quella per il vertice. Partiremo nuovamente per salvarci. Il budget sarà quello, sono consapevole che non potremo fare alcun salto di qualità. Sarà un Verona umile, che cercherà di salvarsi. Magari dopo si vedrà. Perderemo sicuramente due giocatori (uno è Amrabat che passerà proprio alla Fiorentina ndr), poi ci sono dei prestiti che vorremmo rinnovare, o acquistare laddove possibile, e infine migliorare dove ci mancano dei giocatori.