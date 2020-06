Juric ammette: “Amrabat non lo voleva nessuno, poi…” E Borini va K.O., salta la Fiorentina?

Al termine del match perso contro il Napoli, il tecnico del Verona Ivan Juric è tornato su alcuni nomi della sua squadra sotto gli occhi di tutti. Fra questi anche Amrabat, già promesso sposo della Fiorentina da gennaio:

Abbiamo comprato giocatori che non voleva nessuno: Amrabat in prestito, Rrahmani è costato due milioni, Kumbulla giocava in Primavera. Poi sono cresciuti qui e sono diventati ottimi giocatori. Ora i primi due li ho già persi, il terzo è sul mercato e dipenderà dalla società.

E poi una chiosa su Borini, oggi squalificato, che il tecnico teme di perdere al di là della partita saltata per espulsione: “Temo che si sia fatto male e di averlo perso per più tempo” ha detto Juric. All’orizzonte c’è anche la partita con la Fiorentina, in agenda per il 12 luglio. L’ex Milan, in caso di stop prolungato, rischia di saltare anche la gara con i viola.