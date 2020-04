Jovetic/2: “Alla Juve non ci sarei mai andato. Infortunio? Bolatti non c’entra niente”

Stevan Jovetic ha parlato del suo possible trasferimento alla Juventus negli anni di Firenze:

Voglio precisare una cosa, perchè prima di andare al Manchester City uscì un articolo con scritto “Ciao viola vado alla Juve”. Voglio precisare che la Juventus mi ha cercato più volte, e tante volte sarei potuto andare lì, ma per rispetto ai tifosi della Fiorentina non ci sarei mai andato, perchè so cosa vuol dire per i tifosi della Fiorentina la rivalità con la Juventus. Sono molto legato ai tifosi viola, e infatti la volta che sono tornato a Firenze mi stava scendendo la lacrima. Infortunio? Voglio dire anche questa cosa, non c’entra nulla Bolatti, non mi ha toccato. Mi sono fatto male da solo, facendo un movimento strano”