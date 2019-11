Josè Mauri: “Parlai con la Fiorentina, ma scelsi il Milan per il progetto”

Josè Mauri, dopo un inizio folgorante con il Parma ed il passaggio al Milan, non è più riuscito ad esprimersi, finendo nel dimenticatoio. Il centrocampista italo argentino, oggi in forza al Talleres, ha rilasciato una lunga intervista a gianlucadimarzio.com, dove ha parlato anche della scelta che lo ha portato a giocare per i rossoneri:

Mi volevano tutti, parlai con la Juve, con la Roma, con la Fiorentina. Per come si presentò, però, il Milan sembrava di gran lunga la scelta migliore che potessi fare. Rifarei la stessa scelta, i rossoneri mi offrivano un ruolo da protagonista e parlavano con convinzione di un progetto-giovani per tornare gloriosi. Ma alla fine…