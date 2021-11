Jorgensen: “Una bella Fiorentina. Dai tifosi tanto supporto, ma serve pazienza”

Il danese era presente ieri al Franchi e ha commentato la vittoria per 4-3 sul Milan

Presente ieri sera al Franchi, l'ex viola Martin Jorgensen è stato intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina e ha commentato la vittoria contro il Milan: "Come è stata la Fiorentina? Bella, è stata una bellissima partita, poi una vittoria contro il Milan fa sempre piacere ai tifosi e anche a me.

Italiano? Oggi è stata una bella partita anche se il Milan ha fatto più gioco della Fiorentina, ma contano i gol e si è vista una squadra che ha voglia di correre e di giocare. Bisogna vincere per giocare con sempre più sicurezza, ma non si fa una squadra da un giorno all'altro. Serve pazienza, e a Firenze non ce n'è molta (ride n.d.r.), ma i tifosi hanno dato tanto supporto e lo si è sentito fino su in tribuna".