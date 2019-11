Joe Barone: “Giornata storica, vediamo la Fiorentina come una famiglia”

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo centro sportivo, anche Joe Barone si sofferma per commentare: “Oggi è una giornata storica per la Fiorentina e per Bagno a Ripoli. Avere un centro sportivo così completo all’avanguardia in Italia e in Europa realizza un sogno per tutti noi, in particolare per Rocco Commisso. Stiamo realizzando un lavoro in tempi record. La nostra visione è di essere una famiglia e per questo riteniamo importante avere una casa unica per gli uffici, la parte amministrativa, il marketing e ovviamente la parte sportiva. ” le sue parole a violachannel. COMMISSO CHIAMA NARDELLA: “SPERO CHE DA FIRENZE CI STIANO ASCOLTANDO…”