Jacobelli: “Impossibile giudicare Iachini dopo cinque partite. Commisso? Chiarezza apprezzabile”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta a Radio Bruno:

Commisso? La sua chiarezza è apprezzabile, è evidente che ora la sua priorità sia capire se e quando il progetto stadio possa andare in porto. Iachini? Gli allenatori non si giudicano dopo cinque giornate, vale anche per Pirlo che è appena arrivato alla Juventus. La Fiorentina dovrà assimilare le idee del suo allenatore, questo è un campionato molto incerto.