Jacobelli: “Commisso sta passando dalle parole ai fatti. Vlahovic? Tocca a lui”

Ecco le parole di Xavier Jacobelli ai microfoni del Pentasport. La sua opinione su Vlahovic e le parole di Commisso

"Io credo che la volontà di Vlahovic sia fondamentale. Non dimentichiamo che la Fiorentina è partita benissimo e ora sfiderà la capolista. Adesso tocca a Vlahovic, la società ha fatto il possibile. A Milano ci sono stati episodi simili. Commisso ha detto ciò che pensa e non sembra volere tornare indietro. Inoltre, con il Viola Park, ha fatto capire che vuole fare sul serio. Investire fa la differenza per tornare in alto. Ovviamente ciò non permette di avere monte ingaggi enormi, la Fiorentina non è il PSG".