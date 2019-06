Jacobelli: “Commisso partito bene, rispetto ai Della Valle ha già cambiato passo”

Xavier Jacobelli, direttore Tuttosport, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mi sembra che Commisso sia partito bene, con la conferma di Montella e con un ruolo più operativo per Antognoni: nessuno come Giancarlo sa come intervenire e rappresenta una garanzia per i tifosi. Le persone si misurano dai fatti oltre che dalle parole e quelle di Commisso sono state molto significative. Rispetto ai Della Valle c’è stato un cambio di passo, soprattutto nei confronti dei tifosi, verso i quali bisogna parlare chiaro. L’aver dichiarato Chiesa incedibile è positivo, significa che attorno a lui si vuole costruire una squadra forte”.