Jacobelli: “Atalanta in momento di grazia. La Fiorentina deve ritrovare le proprie certezze”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto in serata in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Credo che l’Atalanta in questo momento viva un momento di grazia come ha dimostrato a San Siro nella ripresa contro l’Inter. E’ un Atalanta che sta bene e che ha un ritorno importante come Caldara nonostante gli infortuni delle ultime stagioni. Zapata è rientrato dall’infortunio dopo novantasette giorni e la squadra orobica ritrova il suo vero centravanti. Qui emerge la bravura del tecnico Gasperini in quanto è riuscito a rinnovare il gioco e a sopperire all’assenza importante del centravanti colombiano.

La Fiorentina ha accusato un tasso di difficoltà importante culminato poi con il cambio di allenatore. Iachini sta facendo bene ma la squadra viola si deve sbloccare con i risultati per ritrovare le proprie certezze. La Fiorentina può ritrovare queste certezze solo soltanto con la continuità di risultati e la gara di domani può essere un’occasione valida.

Il mercato viola? Direi che riportare in Italia un attaccante come Cutrone non è cosa da poco. Servirà capire cosa serve realmente a questa Fiorentina. Presumo che Iachini e Pradè stiano collaborando per capire le necessità primarie della loro squadra e cogliere le occasioni che possono essere realmente sfruttate”.