Ivan: “Da tre anni la Fiorentina sempre peggio. Dragowski ha un difetto comune”

L’ex portiere di Fiorentina e Atalanta Andrea Ivan ha parlato a Lady Radio della sfida imminente tra le due squadre e dell’attualità viola:

Sono anni che la Fiorentina la vedo sempre peggio. Io feci la scelta di scendere in C2 proprio perché si trattava della Fiorentina, rinunciando alla B col Livorno. Oggi con tutte le vicende cui abbiamo assistito, c’è preoccupazione. Magari ha ragione Prandelli, il sistema è cambiato del tutto. Io ripartirei dalle basi, si pensa alle infrastrutture e non si danno obiettivi concreti. Tante società, anche più blasonate, ripartono dal basso. Bisognerebbe rivoluzionare un po’ tutto e ammettere che si lotta per salvarsi, per poi risalire. Dragowski? E’ migliorato molto da quando è in Italia, è affidabile, ma come molti portieri stranieri difetta nelle uscite, che sono la grande qualità di noi italiani. E’ un discorso di impostazione del ruolo al di fuori del nostro Paese.