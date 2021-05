Italiano sul futuro: “C’è affetto verso lo Spezia. Sono aperto a qualsiasi cosa”

Le parole del tecnico delle Aquile dopo la salvezza matematica raggiunta

Al termine di Spezia-Torino, match che ha consegnato la salvezza matematica ai liguri, il tecnico Vincenzo Italiano ha commentato la stagione strepitosa dei suoi: "Penso che oggi si sia fatto un capolavoro. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro fino ad oggi e per farlo diventare il capolavoro ci voleva la prestazione di oggi. E' stata una partita preparata in un allenamento e mezzo, i ragazzi si sono comportati con coraggio e per noi è una salvezza meritata. Futuro? Stiamo facendo il corso per comunicare con la nuova proprietà americana (ride, ndr). Sono convinto che i nuovi proprietari aspettavano di sapere la categoria, da domani si inizierà a parlare per capire le loro idee, quale futuro può avere la società. Per quel poco che li ho conosciuti sono persone squisite, per bene, umili e alla mano. Non vedo l'ora di conoscere i loro programmi e capire il futuro. Non posso non provare affetto per questi colori, dove ho ottenuto qualcosa di straordinario. L'affetto c'è, le porte sono aperte a qualsiasi cosa".