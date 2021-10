Italiano (Sky): “Siamo inconsistenti, ma per il resto stiamo crescendo in tutto”

Il tecnico viola commenta così la sconfitta della Fiorentina sul campo del Venezia

"Non riusciamo a realizzare negli ultimi 15-20 metri, è un passo indietro perché non è arrivato il risultato. Bravi loro a sfruttare il nostro unico errore dietro... Ci prepareremo per la prossima. Inconsistenza? Allargo le braccia, quello che creiamo va concretizzato. Abbiamo avuto sempre la partita in mano, ma non siamo riusciti a mettere la palla dentro, siamo poco, poco incisivi là davanti. Sottil? Lo volevo sostituire, ma stava ancora spingendo, oggi l'ho visto pimpante, andava via facile. Non riusciamo a capire l'importanza della parità numerica a quanto pare. Poteva essere prezioso nel finale. Amrabat? L'ho visto bene, nel primo tempo ha toccato tanti palloni e mosso bene la palla, penso che in un centrocampo a tre quello sia il suo ruolo, anche se deve cominciare a verticalizzare di più. Il risultato ci ha penalizzato, ma quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Mezzali a ridosso dell'attaccante? Sì, a volte viene naturale, ma bisogna tenerli dentro l'area e occupare gli spazi in maniera migliore. I cambi? Non è facile entrare e determinare, abbiamo cercato di mettere qualità anche con Benassi a destra, ma dobbiamo essere più concreti, a parte questo siamo in crescita sotto tutti i punti di vista".