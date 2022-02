Italiano (Sky): “Ingenui ma 0-3 severo. Piatek e Cabral? La Serie A non perdona”

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la batosta viola del Franchi contro la Lazio

Intervenuto a Sky Sport dopo Fiorentina-Lazio, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato la batosta interna subita dai viola: "Credo che questa non sia una partita da 0-3, soprattutto per quello che si è visto nel primo tempo e a inizio del secondo. Poi una volta passati in svantaggio, abbiamo commesso errori ingenui ma ci può stare. La Lazio ha avuto 15 giorni di preparazione, per noi è andata diversamente ma sono una squadra forte, pazienza... Gol presi ingenuamente? In occasione del primo gol soprattutto, col rinvio del portiere e per puro caso si innesca uno sviluppo che porta al gol. In quei casi dobbiamo fare nostra la palla e ripartire, ma non è una partita da risultato così pesante. Dobbiamo dare tempo ai nuovi di inserirsi e cercare di migliorarsi: quanto ci vorrà? Sono tutti giocatori che arrivano da altri campionati, non abituati. Si va in ritiro per prepararsi e avere tempo per mettere dentro meccanismi e concetti. Noi abbiamo tre ragazzi che arrivano da fuori e ci vuole tempo e pazienza, non troppa perché i punti vanno fatti e bisogna integrarsi velocemente".