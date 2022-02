Italiano (s. stampa): “Torreira? Rosso non mi è piaciuto. Dobbiamo restare lucidi”

Intervenuto in sala stampa per commentare la sonora sconfitta contro la Lazio, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha detto la sua sul k.o. e non solo: “Il primo tempo mi era piaciuto, poi si è rotto l’equilibrio e abbiamo dovuto...

Redazione VN

Intervenuto in sala stampa per commentare la sonora sconfitta contro la Lazio, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha detto la sua sul k.o. e non solo: "Il primo tempo mi era piaciuto, poi si è rotto l'equilibrio e abbiamo dovuto forzare per arrivare al pareggio e ci hanno castigato con cinismo. La squadra però mi è piaciuta, lo 0-3 non è veritiero ma va dato merito alla Lazio. Prima partita senza Vlahovic, che giudizio dare a Cabral? Penso che questa era una partita difficile a prescindere, loro sono molto organizzati e sapevo che andavamo incontro a un match del genere. Dobbiamo essere bravi a mettere i nuovi nella struttura di squadra, chi è arrivato deve essere più veloce nell'apprendere e finalizzare quello che costruiamo. Ma siamo fiduciosi, giovedì c'è un'altra partita importantissima a cui teniamo molto: archiviare e ripartire.

Si apre un nuovo ciclo? E' successo già altre volte di dover ripartire da situazioni difficile, ma abbiamo sempre reagito bene. Oggi fino al loro gol la squadra è stata vera, abbiamo ribattuto colpo su colpo. Staremo male fino a domani, poi si torna al lavoro. Torreira? Non mi piacciono questo tipo di espulsioni, i ragazzi devono restare lucidi e non andare oltre, perché si compromette anche la prossima gara. Il giallo a Bonavneutra ci può stare, è un fallo di gioco: abbiamo gente che non farà rimpiangere chi è sceso in campo oggi"