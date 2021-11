Italiano (s. stampa): “La sconfitta peggiore, mi viene il mal di stomaco così”

Le considerazioni dell'allenatore, che non ha ancora trovato la quadra per proiettare finalmente in alto la sua Fiorentina

"Non si può perdere una partita del genere, l'Empoli non stava riuscendo a reagire. Nel primo tempo abbiamo creato 4-5 palle gol non dico clamorose ma quasi. Siamo dispiaciuti, amareggiati, arrabbiati perché è colpa nostra. Nel momento in cui vinci 1-0 devi solo pensare a non concedere occasioni agli avversari. Dispiace non riuscire a non perdere nel momento in cui la partita inizia a complicarsi. Servirebbe amministrare il pallone, la Fiorentina deve migliorare in questo. Loro tenevano sempre i due attaccanti alti e noi dovevamo affrontarli in parità numerica, abbiamo concesso zero fino al primo gol. Oggi non siamo riusciti a chiudere la partita, lì Bonaventura può fare meglio. Fuori casa continua a dirci in questo modo qua. Sono arrabbiato, non possiamo buttare via partite come questa. Sta diventando una brutta abitudine dover reagire dopo certe sconfitte. Dobbiamo gestire un po' di più. Fino a sei minuti dalla fine meritavamo ampiamente. Siamo venuti qua per creare occasioni e lo abbiamo fatto, in questo momento dobbiamo trovare la soluzione per portare a casa punti fuori dal Franchi. E' la sconfitta che mi fa più male, mi fa venire mal di stomaco e rabbia. Quando sbagli certi gol puoi solo crescere, noi non abbiamo scelta, dobbiamo farlo. Martedì abbiamo subito la possibilità di rimediare".