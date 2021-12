Italiano (s. stampa): “Kokorin non concreto, non giudico chi non gioca da tanto”

Parla il tecnico viola dopo la vittoria per 2-1 sui sanniti

"La partita poteva prendere una piega diversa, non dovevamo concedere il gol del 2-1. Con tante rotazioni un calo ce lo potevamo aspettare. I ragazzi meritavano di giocare, abbiamo superato l'obiettivo e siamo contenti. Kokorin? Non è semplice giocare poco e avere pochi minuti nelle gambe. E' la prima volta che si trova in quella zona dall'inizio, è stato poco concreto ma si è mosso. Ha delle doti, ma come tanti altri in questo momento bisogna alzare il ritmo. In campionato qualcosa ce lo può dare, è imprevedibile in area. Gli serve entusiasmo, dobbiamo cercare di aiutarlo. Rosati? Felicissimo per lui, era tantissimo tempo che non andava in campo. Gli fa onore, ha fatto due parate davvero decisive. E' un professionista, aiuta sempre tutti. Pulgar ha un problema alla solita caviglia, ha avuto una rotazione strana, speriamo che non sia nulla di grave. Indicazioni? Io so cosa vuol dire andare in campo poche volte e non avere il ritmo partita. Mi aspettavo quello che è successo oggi. Le indicazioni sono poco attendibili, è normale che qualcosina perdi, poi sul mercato vedremo anche insieme ai ragazzi".