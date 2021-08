Italiano/2: “La Roma è già forte, figuriamoci con Mou. Dobbiamo limitarli”

Le parole dell'allenatore Viola che risponde ai supporter fiorentini

"Quello che pensano tutti: un grande allenatore vincente. Viene in mente ciò che ha fatto con l'Inter e tutti i suoi trofei. Bravura, carisma, la Roma è già forte, con Mourinho andremo ad affrontare una squadra molto difficile."

"Bisognerà vedere chi terrà il pallino del gioco e chi sarà bravo a concedere meno agli avversari. Dobbiamo pensare a cosa dovremo fare. La Roma ha tanta qualità e dovremo esser bravi a non esaltarli e a limitarli. Se saremo bravi in questo possiamo avere molte chances"

"Gaetano è un calciatore con caratteristiche importanti e con grande qualità e cambio di passo. Come tutti i suoi compagni cercheremo di esaltarlo facendolo mettere in mostra. Dovrà essere un giocatore importante per la squadra."