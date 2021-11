Italiano: “Partita era chiusa, non possiamo perdere così. Ci manca continuità”

Le parole di Italiano, arrabbiato e rammaricato per la sconfitta viola al Castellani

Intervenuto a Dazn al termine di Empoli-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha commentato con rammarico il k.o. viola: "E' normale che siamo dispiaciuti e arrabbiati. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo più volte e non possiamo perderla a cinque secondi dalla fine, sembrava una partita indirizzata e non possiamo commettere due errori dopo aver gestito tutto così bene. Potevamo prendere continuità di risultati, peccato. Cosa non mi è piaciuto? Riuscivamo ad uscire bene a destra ma non a sinistra, ho provato a mettere Castrovilli per avere più profondità da quella parte.

Arbitro? Oggi la responsabilità è nostra, avevamo la partita in pugno e non può la Fiorentina perdere questo tipo di partita, non discuto le decisioni dell'arbitro ma non siamo maturi per addormentare la partita. Abbiamo preso gol ingenui lontano dal Franchi, dobbiamo migliorare. L'assist di Callejon per Vlahovic? Sono stati bravi, Dusan ha attaccato bene la porta: ci resta il suo gol che poteva portarci alla vittoria ma è stata un'illusione, dispiace perché c'erano tanti tifosi e potevamo dare continuità alla vittoria con il Milan. Purtroppo fuori casa non riusciamo a cambiare passo e dobbiamo sempre rimediare in casa. Ci resta la rabbia che metteremo in campo martedì e trasformeremo in energia. Abbiamo pochi giorni per farlo".