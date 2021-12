Italiano nel pre: “Scelta del tridente? Vi spiego come l’abbiamo preparata”

Le parole del tecnico viola

"Partita di Bologna dia carica, entusiamo e fiducia ai ragazzi, ci voleva lontano dal Franchi. E’ stata una partita che ci può dare tantissimo, vediamo oggi la risposta. Vogliamo raccogliere il più possibile da queste ultime settimane. Tridente? In questo momento tutti e quattro gli esterni stanno bene, la scelta è ricaduta sul fatto che possiamo avere qualche superiorità sugli esterni e lavorare col piede forte può darciuna mano. L’abbiamo preparata così. Vediamo poi se a partita in corso gli altri potranno darci una mano. Vahovic? E’ il nostro terminale offensivo anche se la mia idea è che ì davanti sono tutti e tre fondamentali per andare in gol. Dusan sta concretizzando tanto ed è giusto dare meriti a lui. Ma quando si va in gol con questa frequenza il merito è dell’intera squadra."