Italiano nel pre: “Per vincere prendiamo rischi, serve massima attenzione”

Le parole di Vincenzo Italiano nel prepartita di Fiorentina-Venezia

Nel prepartita di Fiorentina-Venezia, dalla pancia del Franchi arrivano le parole del direttore generale viola Vincenzo Italiano: "La difficoltà del match? Altissima, perché cerchiamo di ottenere il massimo prendendoci dei rischi e oggi è una partita dove affrontiamo una squadra che lotta per la permanenza: serve massima attenzione, i ragazzi lo sanno e dobbiamo sfruttare l'entusiasmo che ci ha dato la vittoria di Napoli. Come fanno a rendere tutti al massimo e in particolare Igor? E' merito dei ragazzi per la grande dedizione e abnegazione che mettono durante la settimana. Loro vogliono sempre crescere e apprendere, merito a loro e in particolare a Igor, noi li mettiamo nelle condizioni di rendere al meglio".