Italiano nel pre: “Cabral dal 1′? Voglia e caratteristiche giuste. Lo aspettiamo”

Le parole di Italiano nel prepartita di Fiorentina-Lazio: l'analisi a pochi istanti dal fischio d'inizio del match

Nel prepartita di Fiorentina-Lazio, da casa viola ha preso la parola il tecnico viola Vincenzo Italiano, che ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport: "Come cambia il gioco della Fiorentina senza Vlahovic? Lì davanti i movimenti e i principi rimangono gli stessi. Piatek è in vantaggio per il numero di giorni che è già con noi, ma Cabral è un giocatore di qualità e ha le caratteristiche che vogliamo noi. Mi auguro che la struttura e l'organizzazione reggano bene e che i nuovi attaccanti possano essere messi nelle condizioni di segnare".