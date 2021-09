Italiano/2: “Intrapreso percorso giusto, ancora non riusciamo a gestire i 90 minuti”

Le parole di Vincenzo Italiano, che si rammarica per l'espulsione di Nico Gonzalez

Nel postpartita di Fiorentina-Inter, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa: "Prestazione diversa tra primo e secondo tempo? Siamo partiti bene, due tre situazioni in ripartenza dove dobbiamo migliorare, ci capita di non concretizzare ciò che costruiamo ed è un peccato perché potevamo segnare due-tre gol. Nel secondo tempo è uscita l'Inter, noi abbiamo abbassato il baricentro e quando gli crei situazioni di pericolo sono molto più concreti di noi. La Fiorentina non è ancora matura per mettere in sicurezza il risultato e aggredire una squadra come l'Inter: oggi abbiamo dimostrato che non ci riusciamo per 90 minuti. Già metterli in difficoltà è stato un grande merito, analizzeremo il secondo tempo ma la prestazione mi dà tanta fiducia.