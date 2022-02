Italiano/3: “Il pubblico ci ha spinto. Progetto non poteva finire a gennaio”

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, commentando la vittoria casalinga sull'Atalanta

Paolo Poggianti

Dopo la vittoria con l'Atalanta, Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti, dalla sala stampa dello stadio "Artemio Franchi".

Battere l'Atalanta? Una rivale che in Italia ha dimostrato di esser una squadra grandissima, giocare alla pari e batterla è un grande gioia. Partita equilibrata, siamo stati bravi a sfruttare una situazione. Bravissimi Nico Gonzalez e Piatek a crearla. Abbiamo concesso poco, ha regnato l'equilibrio. Sono felice perché diamo continuità alle nostre prestazioni e ai nostri risultati. Sono partite bellissime queste, uomo su uomo. Diventate pericolose, se perdi un duello arrivano in porta. Il nostro portiere ha toccato più palloni di tutti, perché è quello che può sfruttare la superiorità numerica.

Classifica? Felice per la quota dei 42 punti, con la mente libera dobbiamo cercare di fare ancora meglio. I ragazzi traducono le mie parole con quegli obiettivi, dobbiamo cercare di mantenerci in quella zona di classifica. Chi la guarda si riempie gli occhi. A volte soffriamo troppo, a causa di certi errori. Rimarrei cauto. Commisso? Il presidente è contento, ci sta vicino. Renderlo felice è una nostra missione, spesso ci stiamo riuscendo.

Il ruolo del nove? Ho avuto una sola preoccupazione, perché gli esterni non hanno ancora inciso in zona goal. Stiamo lavorando per portare Piatek e Cabral a livelli altissimi. Lavoriamo per avere un grande finalizzazione. Piatek in questo momento qua sta facendo il suo dovere. Ha il grosso vantaggio di conoscere il nostro campionato. Si è calato subito nel nostro impianto di gioco, vuol dire che funziona. Il nostro progetto deve arrivare a fine maggio, non poteva finire a gennaio.

Dragowski? I campionati non finiscono a dicembre/gennaio. Ha vissuto un momento particolare, è stato chiamato in causa ed ha fatto una grande parata. Il suo valore non si discute. Fare l'allenatore non è semplice, si lavora duramente per raccogliere tutto in 90'. Quando riesci a vincere contro queste squadre, ci sta di togliersi qualche soddisfazione.

Il pubblico? Questo stadio può trascinare, è il 12° uomo in campo. La passione e il calore si sentono, negli ultimi 10' cantando ci hanno dato le energie per arrivare fino alla fine. I ragazzi avevano bisogno di una spinta, eravamo davvero stanchi. Non siamo invincibili, abbiamo momenti in cui possiamo sbagliare, ma son contento di aver regalato loro una soddisfazione così.

GERMOGLI PH: 19 FEBBRAIO 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIE A TIM FIORENTINA VS ATALANTA NELLA FOTO ITALIANO