Italiano: “Gonzalez ha sbagliato, ma guardiamo i lati positivi. L’obiettivo…”

Le parole del tecnico gigliato

Grande delusione per Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn nel post partita di un Fiorentina-Inter molto combattuto: "Siamo soltanto alla quinta giornata di campionato e dobbiamo guardare i lati positivi della prestazione. Per 70 minuti siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia. Abbiamo mancato tante occasioni per chiudere la partita e loro hanno troppa qualità se rimangono agganciati al match. Oggi comunque usciamo tra gli applausi.

Giocare per l'Europa? Il primo traguardo è quello della salvezza come tutte le squadre. Per come Firenze ha vissuto gli ultimi anni dobbiamo concentrarci prima su quello. Negli ultimi 20 metri dobbiamo migliorare tantissimo nella qualità e nella rifinitura della giocata per concretizzare tutte le palle gol che creiamo. Troppo timore nel secondo tempo, non abbiamo avuto il coraggio di giocarlo come il primo. Sapevamo che alla distanza la forza dell'Inter sarebbe emersa con prepotenza. Le rotazioni che facciamo sono mirate, tutti sanno i compiti da svolgere quando si va in campo e così si resta fedeli alla nostra identità.