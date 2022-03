Italiano: “Gara sporca? Oggi contava vincere. Gol degli attaccanti arriveranno”

Le parole di Italiano che commenta la vittoria fondamentale con il Bologna

Nel post partita di Fiorentina-Bologna, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Serviva una Fiorentina sporca? Ci sono anche questo tipo di vittorie, sono contento per i tre punti che sono arrivati dopo tre prestazioni ottime in cui avevamo raccolto pochissimo. Con l'uomo in più potevamo gestire meglio, ma il caldo e i ritmi non elevatissimi mi facevano pensare ad una partita strana: oggi finalmente abbiamo ottenuto i tre punti dopo partite giocate bene senza raccogliere. Soprattutto nel secondo tempo, con il baricentro alto, deve venire fuori la qualità nelle scelte finali e nell'attacco alla porta: lo abbiamo fatto nel gol con quattro uomini vicini alla porta, ma potevamo fare meglio per la gestione. L'importante era vincere, in maniera più o meno sporca.