Italiano: “Europa? Siamo lì dall’inizio, lotteremo. Castro? Brutta distorsione”

Le parole del tecnico viola che rimarca sull'importanza dei tre punti ottenuti contro il Venezia

Intervenuto a Dazn dopo la vittoria con il Venezia, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato i sofferti tre punti arrivati nel match con i lagunari: "Una Fiorentina meno bella? Nel secondo tempo siamo stati meno qualitativi rispetto al primo dove potevamo segnare più di un gol. Il Venezia ci ha messo in difficoltà con palloni dietro la linea ma abbiamo tirato tanto anche oggi e quel che contava era la vittoria. Questi sono tre punti importanti, temevo questa partita contro un avversario che si giocava tanto, l'abbiamo approcciata bene con il palo di Ikoné e l'occasione di Cabral, un po' di stanchezza ci può stare ma i tre punti sono troppo importanti e arrivano con un po' di fatica.

Ikoné? Può giocare sia a destra che a sinistra, poteva fare anche gol e dopo Napoli l'ho visto bene cercando di riproporlo. L'infortunio di Castrovilli? E' stata una brutta distorsione al ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave perché stava bene. Obiettivo Fiorentina quarta? Adesso ci concentreremo sulla Juve, dove partiamo sotto di un gol e ci giocheremo le nostre carte, in campionato stiamo facendo bene. Veniamo da una striscia positiva lunga e lotteremo con tutte le squadre davanti, è tutto il campionato che siamo lì e dobbiamo recuperare la gara con l'Udinese; c'è da sfruttare tutto ciò che ci capita da qui in avanti".