Italiano, annullata al conferenza stampa in vista della Juventus

Comunicato viola: "La conferenza stampa prevista per oggi, 20 maggio, alle ore 14:30 è stata annullata"

Come di prassi, Italiano doveva presentare il match contro la Juventus alle ore 14.30. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha informato che la conferenza stampa del mister viola è stata annullata. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il mister e la società hanno optato per questa decisione per rimanere concentrati sul match di domani.