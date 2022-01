Italiano/2: “A Ikonè serve tempo. Nico Gonzalez deve fare di più”

I messaggi del tecnico alla vigilia di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia

"Ikonè? Ne parlavo oggi con lui, quando arriva un calciatore a gennaio che ha certezze sue importanti per quello che ha fatto negli ultimi anni, bisogna dargli il tempo di ambientarsi con i nuovi compagni. E' abituato a venire dentro il campo, non mi dispiace ma deve imparare a farlo all'interno del nostro gioco. Serve calma e pazienza, è un ragazzo forte ma deve inserirsi bene nei nostri meccanismi. Nico Gonzalez? Quando i dati statistici sono quelli non si può nascondersi. Nico deve fare di più e anche gli altri esterni d'attacco, hanno la possibilità di fare di più in termini di assist e gol. Ognuno di noi deve essere esigente con se stesso. A Torino Nico è stato tra i più pericolosi, ma sa anche lui che deve tornare a fare molto di più".