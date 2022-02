Italiano/2: “Nico? Gli serve il gol. Troppi rigori sbagliati, non va bene”

Così l'allenatore viola dopo 90' minuti intensi al Picco di La Spezia

"Dovevamo ripartire in campionato, eravamo in ritardo di punti e stasera era d'obbligo cavalcare l'entusiasmo di Bergamo. Stavamo per rovinare una grande prestazione. Sono contento per Amrabat, che è riuscito a rimediare e ha fatto un'ottima gara pur non giocando da tanto. Non sono quella persona che Spezia ha voluto etichettare, tutti lo sanno. Mi fermo qua. Quando l'avversario non ha un play, ci sta che i piedi invertiti possano dare fastidio, sono situazioni in cui si premia chi sta bene e si valuta l'avversario per quello che può concedere. Abbiamo modificato un po' il modo di difendere, ma l'uno contro uno e la percezione del pericolo rimangono importanti. Nico? Oggi l'ho visto in grande crescita, a Bergamo aveva una caviglia fuori posto e ho preferito toglierlo, ma gli manca solo il gol. Oggi ci è andato vicino, gli servirebbe, ha tanta qualità. I rigori? Le maledizioni capitano, chi se la sente batte. Può capitare di sbagliarli, ma ora sono troppi. Ci lavoriamo seriamente, continueremo a farlo".