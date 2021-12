Italiano/2: “Castro? Non gli manca niente, serve una scintilla”. Su Maleh…

Il tecnico viola spiega: "Gaetano è un giocatore con doti diverse da tutti gli altri. Si sta allenando e sono convinto che anche lui da un momento all’altro possa diventare fondamentale"

"Cosa manca a Castrovilli? Non gli manca niente. Penso che in tanti stanno crescendo. Sono momenti. Gaetano stava per iniziare ad avere continuità, ma quell’infortunio di Genova non ci voleva. Ci vuole una piccola scintilla, un qualcosa che riaccenda il fuoco che ha dentro. Castro è un giocatore con doti diverse da tutti gli altri. Si sta allenando e sono convinto che anche lui da un momento all’altro possa diventare fondamentale per questa squadra. Ma nessuna pressione. Uno come lui farebbe comodo a qualsiasi squadra e per questo ce lo teniamo stretto. Ballottaggio nel ruolo di mezzala? Non è semplice, siamo in tanti. Maleh sta crescendo, è uno di quelli che sta avendo una metamorfosi incredibile. Ha capito che bisogna determinare e dare una mano in zona gol. Per l’abbondanza che abbiamo, ho spesso dubbi in base all’avversario o alla partita che posso immaginare. Ci sono tanti fattori che determinano la mia scelta."