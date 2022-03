Italia, il dg viola Joe Barone a Palermo per seguire i playoff della Nazionale

Il dirigente viola sosterrà gli azzurri al Barbera

Come riportato da Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, a Radio Bruno, questa sera al Renzo Barbera di Palermo sarà presente anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Siciliano di nascita, il dirigente viola farà il tifo per gli azzurri di Mancini, che ha scelto di non portare in panchina Biraghi.