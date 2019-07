Ipotesi amichevole col Galatasaray. E Terim tornerebbe a Firenze…

La Fiorentina sta studiando come proseguire la propria estate dopo la tournée in America. Secondo Il Corriere dello Sport, dopo una probabile settimana a Montecatini, i viola potrebbero giocare un’amichevole contro il Galatasaray. Sarebbe l’occasione per far tornare Fatih Terim a Firenze, un allenatore rimasto nel cuore dei tifosi.