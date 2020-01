Ipnotico Dragowski, meglio anche di Handanovic: in Serie A nessuno para più rigori di lui

L’ultimo caso è quello di sabato scorso, quando il portiere viola Dragowski ha parato un rigore a Mimmo Criscito del Genoa. Si trattava del primo penalty sbagliato in carriera dal difensore rossoblù mentre il polacco ha parato il terzo in A della sua carriera. In totale Drago si è trovato sette volte a tu per tu con un avversario, quattro volte ha preso gol e in tre circostanze si è riuscito ad opporre. Oltre Criscito, sono di tutto rispetto anche gli altri giocatori che ha ipnotizzato: Caicedo della Lazio e Icardi che lo scorso anno era all’Inter. La percentuale di rigori parati dell’estremo difensore viola è del 42,9%: con questo dato risulta il migliore in Serie A. Il secondo, fra i portieri titolari ancora in attività nel massimo campionato, è Samir Handanovic dell’Inter. La sua efficacia dagli undici metri incide per il 39%: su 77 rigori in totali ne ha parati 30. Chiude il podio Wojciech Szczesny della Juventus che su 18 rigori ne ha parati 7. Nel caso del bianconero la sua capacità di respingere i rigori incide nel 38,9% dei casi. Ovviamente su Dragowski pesa anche il numero minori di rigori subiti, ma la media e la sua capacità di reazione restano dati degni di nota.