Cos’è l’amore per la Fiorentina? Sono ottomila persone sedute in Maratona ad assistere alla seduta a porte aperte al Franchi. Pazzesco visto che si trattava “solo” di un allenamento. Impossibile resistere al colore viola. Neanche a Capodanno. I tifosi avrebbero potuto fare una passeggiata fuori porta e invece hanno deciso di stare vicino alla squadra di Iachini. Già, Iachini. La gente già lo ama. Non poteva mancare il coro “Picchia per noi, Beppe Iachini“. Lunedì il debutto contto il Bologna, nella speranza che nella calza della Befana il tecnico trovi caramelle e non carbone.

Solo applausi per i tifosi che sperano di vivere un 2020 di gioie dopo un 2019 di sconfitte e delusioni. Firenze non merita di stare nei bassifondi della classifica.

Buon anno Fiorentina!