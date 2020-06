Inzaghi: “Vittoria di carattere, Fiorentina forte e organizzata”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara contro la Fiorentina:

“Vittoria di cuore e di voglia, abbiamo qualche problema a livello numerico, diversi infortuni ed è difficile così. Correa, Radu e Marusic non li avrei schierati senza questa emergenza. Sono partite importanti, la Fiorentina è una squadra forte e organizzata, non è stata una vittoria semplice. Ho chiesto un sacrificio ad i ragazzi, per vincere questa partita abbiamo avuto carattere. Espulsione? Mi dispiace tantissimo, avrebbe potuto ammonirmi. Sapevamo che sarebbe stata una partita dispendiosa, abbiamo gestito la prima fase di gara, anche contro un’ottima Fiorentina”.