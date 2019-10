Inzaghi: “Serviva una partita importante, ma ero sereno. Episodi? Guida e Mazzoleni garanzie”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina:

Avevo chiesto carattere e i ragazzi sono stati bravi, ci siamo allenati anche stamattina con poco tempo a disposizione. Dovevamo recuperare forze e non era semplice dopo una sconfitta immeritata. Ero sereno perché so quello che la squadra può proporre. Il rigore? Ho chiamato Immobile, eravamo freschi di Bologna, penso che sia stato lui a volerlo lasciare a Caicedo. Quando Ciro è in campo li tira lui, ma si è sentito lui di lasciarlo.

Il 2-1? Sugli episodi già domenica con l’Atalanta non ne ho parlato. Abbiamo fatto scuola con il VAR già due anni e mezzo fa: Guida in campo e Mazzoleni al monitor sono due garanzie. Ero tranquillo in campo anche quando si parlava di un rigore su Lazzari. Dovevamo restare concentrati sul campo: in 12 partite abbiamo sbagliato tre mezzi tempi e i 15 punti non rispecchiano quello che abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare in questo modo, condurre le gare come questa sera e tutto andrà per il meglio. Avevamo bisogno di una partita importante, per muovere la classifica: vedo i ragazzi allenarsi e mi faccio influenzare più dalle prestazioni che dai risultati. Lukaku? Ho un ottimo rapporto con lui, due anni fa è stato molto importante e poi ha avuto un’operazione importante. Inizialmente l’ho escluso dalla lista europea, sta lavorando intensamente e mi sta dimostrando di essere tornato ai suoi livelli.