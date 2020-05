“Intorno al 25 maggio la decisione sulla ripartenza del campionato. Belotti-Fiorentina…”

Guglielmo Buccheri, giornalista de La Stampa, ha parlato ai microfoni di Radio Viola in onda su Lady Radio:

Incontro comitato scientifico-Figc? Credo che si andrà verso la riapertura degli allenamenti di squadra il 18 maggio: è sceso in campo anche lo stesso premier Conte, cosa non così secondaria viste anche le varie giravolte del ministro Spadafora. Prevedo poi intorno al 25 maggio la decisione per la ripartenza definitiva del campionato. E’ ovvio che il virus non scompare, nemmeno a settembre o a ottobre: probabilmente dovremo essere bravi a conviverci; chi dice che bisogna chiudere la stagione qui, mi viene il sospetto che abbia interessi secondari (vincere lo scudetto, salvarsi, eccetera…). Belotti alla Fiorentina? Cairo ha già rifiutato questo inverno 40 milioni dai viola, ed è vero: per quanto mi riguarda però vedo il giocatore più vicino al Napoli che alla Fiorentina, nel caso Belotti decida di non legarsi a vita con i granata.