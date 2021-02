Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali di Prandelli e Conte

Le due squadre scenderanno in campo alle 20.45 allo stadio Franchi per l’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Prandelli e Conte hanno risolto i dubbi della vigilia mandando in campo dall’inizio questi giocatori. Ecco come seguire la gara

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. All.Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.Conte