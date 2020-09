Inter-Fiorentina, le ultime: Duncan in vantaggio su Bonaventura, Pezzella out

Secondo gazzetta.it Giuseppe Iachini avrebbe sciolto i propri dubbi, scegliendo l’undici che ha battuto il Torino una settimana fa. Ovviamente con l’innesto del più atteso tra i viola, ovvero Sofyan Amrabat. A fare posto al pilastro ex-Verona, però, non sarebbe Duncan, ma Jack Bonaventura. Il tecnico gigliato, dunque, opterebbe per un centrocampo più muscolare, con l’obiettivo di contrastare la mediana nerazzurra. Davanti confermato il tandem Koaumé-Ribery, mentre in difesa a partire dal 1′ sarà Federico Ceccherini con capitan Pezzella in panchina. In casa Inter confermato, invece, l’undici ultra-offensivo di Antonio Conte, con in campo dal 1′ Eriksen, Perisic, Lulaku e Lautaro.