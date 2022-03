Inter-Fiorentina, dirige Chiffi. Il suo profilo

Il profilo di Daniele Chiffi arbitro internazionale designato per la direzione di Inter-Fiorentina

Questa stagione è per lui importante perché proprio da gennaio è diventato internazionale ragion per cui il designatore si aspetta molto dalle sue prestazioni. Per i viola non ci sono precedenti con Chiffi in questa stagione e la gara di Milano che sarà molto tesa agonisticamente parlando e fisica speriamo che possa essere gestita al meglio dal fischietto padovano visto che i punti in palio sono importanti per entrambe le squadre e che siamo reduci da una settimana non propriamente positiva per i fischietti più esperti.