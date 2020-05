Inter, ecco la valutazione dei neroazurri per Gagliardini

Come si legge su Tuttomercatoweb, non si arrestano le voci che portano Roberto Gagliardini vicino alla Fiorentina, all’interno di una potenziale trattativa per Chiesa. La società nerazzurra valuta l’ex Atalanta almeno 25 milioni per questo, anche come parziale contropartita ad esempio per Chiesa, genererebbe un’importante plusvalenza per le casse dell’Inter